Budowa S1: Przebieg beskidzkiej ekspresówki doskonale widać już z lotu ptaka. Zakończono wycinkę drzew

Mieszkańcy Beskidów i turyści czekają na S1

S1 w Beskidach to droga bardzo wyczekiwana, bo stanie się bezpłatną obwodnicą Węgierskiej Górki. Mieszkańcy tej gminy walczyli o tę inwestycję od kilkunastu lat. Były nawet protesty i blokowanie ruchu. Dzięki ekspresówce, tiry jadące do przejścia granicznego w Zwardoniu nie będą już musiały wjeżdżać do Węgierskiej Górki. Pojadą obwodnicą.

Na ekspresówkę w Beskidy czekają też turyści, zwłaszcza ci ze Śląska. Beskidy to ich ulubione miejsce weekendowych wypadów za miasto.