Bytom: Bilet za 90 groszy na 90 „urodziny” budynku, w którym znajduje się siedziba Muzeum Górnośląskiego na placu Sobieskiego 2

- 24 października 1932 roku uroczyście otwarto w Bytomiu nowy gmach muzealny, zlokalizowany przy ówczesnym placu Moltkego, dziś placu Jana III Sobieskiego – przypomina Anna Jurzyca, kierownik Działu Promocji i Wydawnictw Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. - Nie były to jednak wyłącznie proste „przenosiny” instytucji z budynku do budynku. Muzeum bytomskie, dotychczas miejskie, zyskiwało zarazem nowy status. Stało się muzeum regionalnym, co podkreślono nadaniem mu nowej nazwy - Górnośląskie Muzeum Krajowe – dodaje.