Ciągle pada deszcz. W woj. śląskim stany ostrzegawcze na rzekach. Strażacy interweniowali 56 razy

Pogoda: Burze, deszcze, zachmurzenie i wiatr. Kolejny tydzień maja z kiepską pogodą. Sprawdź prognozę pogody IMGW na 17-23.05.

Pogoda w maju póki co nas nie rozpieszcza. Po chłodnej majówce mamy do czynienia z pogodową karuzelą. Jak do tej pory upał był jedynie incydentalny. W najbliższym tygodniu to się nie zmieni. Przed nami pochmurny tydzień z burzami, opadami deszczu, wiatrem, a także sporym zachmurzeniem. Sprawdź, co mówi prognoza pogody IMGW na kolejny tydzień maja.