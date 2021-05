Cieszyn. Kino na Granicy: ruszyła sprzedaż biletów. Znamy już program festiwalu

Ruszyła sprzedaż akredytacji na tegoroczną 22. edycję Przeglądu Filmowego „Kino na Granicy” w Cieszynie. Festiwal odbędzie się w tym roku w dniach 30 lipca – 4 sierpnia. Późniejszy niż zwykle termin organizacji imprezy podyktowany jest zagrożeniem związanym z obecnością koronawirusa w Polsce i Czechach.

„Kino na Granicy”, największe tego typu wydarzenie kulturalne na styku Polski i Czech, gromadzi od lat wielu gości krajowych i zagranicznych oraz tysiące widzów kinowych i uczestników licznych wydarzeń towarzyszących imprezie. Z powodu pandemii koronawirusa organizatorzy byli zmuszeni do przełożenia terminu festiwalu na koniec wakacji. Retrospektywa Andrzeja Żuławskiego Wiadomo już, że w tym roku widzowie „Kina na Granicy” zobaczą zobaczą filmu zmarłego w 2016 roku Andrzeja Żuławskiego. W europejskiej kinematografii zapisał się jako artysta oryginalny i kontrowersyjny. Na ekranie snuł historie o obsesyjnej miłości, rozkładzie i seksie, używając intensywnych środków wyrazu, często typowych dla horroru, filmów gore i kina gangsterskiego.

Studiował we Francji, gdzie potem powstało też wiele jego filmów. Jego pełnometrażowym debiutem fabularnym była „Trzecia część nocy”. Z powodu problemów z cenzurą wyjechał z Polski w 1975 roku. Jego pierwszy film francuski, „Najważniejsze to kochać”, z Romy Schneider i Klausem Kinskim, zyskał uznanie krytyków w całej Europie. Potem pracował nad „Na srebrnym globie”. W 1981 roku nakręcił „Opętanie”, ponownie z gwiazdorską obsadą: Isabelle Adjani i Samem Neillem. We Francji powstały też kolejne jego filmy, między innymi „Moje noce są piękniejsze niż wasze dni” i „Wierność” z Sophie Marceau. Ostatnim filmem Żuławskiego był „Kosmos”, oparty na powieści Witolda Gombrowicza.

- Zdaję sobie sprawę, że kino Andrzeja Żuławskiego nie jest i nigdy nie było propozycją dla każdego, podobnie zresztą jak kino Grzegorza Królikiewicza, Jerzego Skolimowskiego czy Lecha Majewskiego – mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy „Kina na Granicy” po stronie polskiej. - A jednak jego twórczość, doceniana również poza Polską - we Francji Żuławski ma przecież status artysty kultowego - to jeden z kamieni milowych rodzimej i europejskiej kinematografii. Nadbudowa znaczeń w kinie Żuławskiego służyła temperaturze treści. „Na srebrnym globie”, „Diabeł” czy „Kosmos” to były filmy które zmuszały widza do wysiłku. Nagrodą było poczucie, że kino naprawdę jest sztuką. Może szokować, hipnotyzować, burzyć spokój.

Obecność w Cieszynie zapowiedzieli twórcy związani z Andrzejem Żuławskim. Autorem muzyki do większości filmów reżysera jest Andrzej Korzyński, który skomponował utwory m.in. do „Diabła”, „Kosmosu”, „Na srebrnym globie”, „Pavoncella”, „Pieśni triumfującej miłości”, „Trzeciej część nocy” i „Wierności”. Zdjęcia do jego filmów tworzył Andrzej J. Jaroszewicz, pracujący z Żuławskim między innymi przy „Szamance”, „Borysie Godunovie”, „Opętaniu”, a także pokazywanych w Cieszynie „Błękitnej nucie”, „Diable” i „Na srebrnym globie”. Wyszehradzkie Komety W 2021 roku mija 30 lat od powstania Grupy Wyszehradzkiej - zrzeszenia czterech państw Europy Środkowej – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, którego celem było pogłębianie współpracy. „Kino na Granicy” ten jubileusz uczci projektem prezentującym kinematografię i literaturę regionu. Cykl ten został nazwany Wyszehradzkie Komety. - „Kino na Granicy” w 2021 roku chce być częścią świata, Europy, tradycji Wyszehradu. Z perspektywy kinematografii to otwarcie od lat jest faktem, a właśnie w Cieszynie tę współpracę międzynarodową widać najlepiej. Lubimy się, współpracujemy ze sobą, mamy wielkie i małe plany. A zatem polska część tegorocznej edycji „Kina na Granicy” będzie wpisywała rodzime kino w bogaty i urozmaicony europejski pejzaż – poprzez dobór filmów prezentowanych w sekcjach, ale także charakter retrospektyw – podkreśla Łukasz Maciejewski. - Andrzej Żuławski, bohater retrospektywy reżyserskiej, przez lata pracował we Francji, gdzie zyskał status artysty kultowego, a jego śladem podążają dzisiaj autorzy filmów z sekcji „nowe polskie filmy”, prezentujący swoje filmy na najważniejszych międzynarodowych festiwalach. Kino polskie nie ma już kompleksów. Jest częścią wielkiej filmowej rodziny – artystów, widzów i środowiska filmowego. Wszyscy spotkamy się w Cieszynie.

W cyklu Wyszehradzkie Komety pokazane zostaną m.in. filmy „Szarlatan" Agnieszki Holland (2020), „Ułaskawienie" Jana Jakuba Kolskiego (2018), „Pokot" (2017) Agnieszki Holland i Kasi Adamik, „Czerwony kapitan" Michala Kollara (2016), „Ja" Olga Hepnarová Tomáša Weinreba i Petra Kazdy (2016), „Czerwony pająk" Marcina Koszałki (2015), „Wino truskawkowe" Dariusza Jabłońskiego (2008), „Obsługiwałem angielskiego króla" Jiříego Menzla (2016), „Niepochowany" Márty Mészáros (2004) i „Zabić Sekala" Vladimíra Michálka (1998).

- W tym cyklu skupimy się na wspólnej przestrzeni Grupy Wyszehradzkiej, która stworzyła platformę dla systematycznej współpracy kulturalnej w postaci koprodukcyjnych projektów filmowych, wykorzystywanej z powodzeniem już krótko po jej powstaniu. Cykl Wyszehradzkie Komety zaprezentuje w Cieszynie wybór najważniejszych filmów czeskich, polskich, słowackich i węgierskich, które nie powstałyby bez wzajemnej współpracy państw Czwórki Wyszehradzkiej – dodaje Martin Novosad, dyrektor programowy Kina na Granicy po stronie czeskiej.

Cyklowi pokazów filmowych towarzyszyć będzie program spotkań literackich, organizowany pod hasłem Wyszehrad non-fiction. Podczas pięciu paneli dyskusyjnych literaci, dziennikarze i analitycy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier poruszą tematy reportażu, także biograficznego i historycznego, powieści dokumentalnej oraz perspektywy Bałkanów i krajów Partnerstwa Wschodniego (Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Kaukazu), a także Afryki, Afganistanu, Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Program zakończy debata gwiazd reportażu „Co reporterowi wolno, a czego nie wolno?”. Właśnie ruszyła sprzedaż akredytacji na tegoroczne „Kino na Granicy”. Do 4 czerwca dostępne są one w pierwszej, limitowanej puli w najniższej cenie: 169 zł za akredytację i pakiet festiwalowych gadżetów.

