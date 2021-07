Co papież Franciszek zostawił na Jasnej Górze? ZDJĘCIA W jasnogórskim klasztorze są także relikwie Jana Pawła II i dary Jana XXIII

Nie tylko Złotą Różę pozostawił w sanktuarium Franciszek. Są jeszcze ornat, w którym Ojciec Święty celebrował mszę świętą , dwa kielichy (jeden to dar papieża dla Jasnej Góry, a drugi to użyty do odprawiania mszy świętej) oraz pióro, którym wpisał się do Jasnogórskiej Księgi Pamiątkowej. „Prego en Madonna mi benedica, peccatore. Franciscus, 28.07.2016” - „Proszę, aby Matka Boża mi błogosławiła, grzesznikowi. Franciszek” - taki jest wpis Franciszka. Po Franciszku zostały na Jasnej Górze także dwa nowe trony. Jeden był w Kaplicy Matki Bożej, gdzie papież się modlił, a drugi na ołtarzu na jasnogórskim szczycie, gdzie Ojciec Święty celebrował mszę świętą. To proste meble, chociaż zostały wykonane z dopasowaniem do figury Ojca Świętego. Na oparciach obu tronów umieszczono herb papieski. Te pamiątki po wizycie Franciszka to kolejne dary papieskie na Jasnej Górze. W ubiegłym roku Jasna Góra otrzymała nowy dar papieża Franciszka. Sanktuarium otrzymało przywilej odpustu zupełnego „in perpetuo”, czyli ma „wieczystą moc” dla wszystkich wiernych przybywających na Jasną Górę. Odpust można uzyskać pod zwykłymi warunkami, czyli będąc w stanie łaski uświęcającej, przyjęciu komunii i modlitwie w intencjach Ojca Świętego. Do warunków odpustu jasnogórskiego należy dołączyć: nawiedzenie Jasnej Góry w formie pielgrzymki oraz modlitwę o wierność Polski jej chrześcijańskiemu powołaniu, wypraszanie nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz w intencji obrony instytucji rodziny.