Coraz więcej średnich firm chce inwestować w Dąbrowie Górniczej. W czerwcu i lipcu trzy kolejne przetargi

Jak przyznał Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej, w mieście dało się zauważyć w 2021 roku wzrost wpływów z podatków od nieruchomości, do kwoty ponad 200 mln zł. Większość z tej puli pochodzi jednak od osób prawnych, podmiotów gospodarczych, co świadczy o tym, że chętnie lokują się i działają w tym zagłębiowskim mieście.

- Strefa gospodarcza w Tucznawie i rozwój inwestorów już działających w naszym mieście jest widoczny. Dochody budżetu miasta dzięki temu się zwiększają. Już ponad 8 miliardów złotych w strefie wydają inwestorzy. To szansa na pracę, ale także fakt, że będą do nas przybywać nowi mieszkańcy. Procedujemy kolejne obszary do sprzedaży w strefie, ale napaść Rosji na Ukrainę sprawiła, że inwestorzy wstrzymują swoje decyzje, ale prowadzimy rozmowy kolejne z inwestorami – mówił Marcin Bazylak.