Częstochowa. Dzieci w samochodzie na A1 zemdlały od tlenku węgla. Matce przedstawiono akt oskarżenia

Jak ustalili w trakcie dochodzenia śledczy, 4 czerwca 2023 roku 40-letnia Sylwia B. wyjechała z Pruszkowa na wycieczkę do miejscowości Zator. W samochodzie marki Chrysler wraz z nią podróżowała jej 10-letnia córka, troje dzieci znajomego w wieku 15, 12 i 7 lat oraz koleżanka Sylwii B. W miejscowości Woźniki k. Częstochowy jedno z dzieci zakomunikowało, że źle się czuje i wtedy kobiety zauważyły, iż pozostałe dzieci straciły przytomność. Sylwia B. zjechała na parking i z koleżanką wyciągnęły dzieci z samochodu oraz przystąpiły do udzielania im pomocy. Na miejsce zostały również wezwane karetki pogotowania ratunkowego, które przewiozły pokrzywdzonych do szpitala.

W trakcie oględzin pojazdu funkcjonariusz Policji ujawnił pod siedzeniem pasażera część układu wydechowego. Ponadto stwierdzono, że Sylwia B. nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.