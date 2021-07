Dąbrowa Górnicza. Drugi tunel pod torami kolejowymi i drugie centrum przesiadkowe. Prace w Gołonogu ruszą w sierpniu

Takie informacje przekazał prezydent Dąbrowy Górniczej, Marcin Bazylak, który podkreślił, że pierwsze ekipy budowlane w Gołonogu pojawią się w Gołonogu po zakończeniu większości prac w śródmieściu, gdzie powstaje pierwsze w mieście centrum przesiadkowe. Obie te inwestycje wykonywać będzie bowiem dąbrowska spółka Nowak-Mosty. W przypadku prac w śródmieściu wspierana przez dąbrowską spółkę Complex.

Będzie przejazd, miasto wynajmie wyremontowany dworzec PKP

- To, co warte jest podkreślenia, to fakt, że inwestycję w Gołonogu chcemy realizować tak, by ruch samochodów został tutaj utrzymany. By było to możliwe, powstanie obok obecnego przejazdu przez torowisko, gdzie pojawi się tunel, nowy, tymczasowy przejazd. Tak więc szlaban w tym miejscu docelowo zniknie, będziemy jechać tędy płynnie, bez korków – poinformował Marcin Bazylak.