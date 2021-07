Dąbrowa Górnicza. Rajd pijanego kierowcy nad Pogorią IV. Pasażer miał przy sobie narkotyki

Po zatrzymaniu go do kontroli okazało się, że za kierownicą osobówki siedział 40-letni mężczyzna, od którego policjanci wyczuli silną woń alkoholu. Kiedy przeprowadzili badanie jego stanu trzeźwości okazało się, że ma on w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Wraz z kierowcą osobówki podróżował też pasażer, który był mocno pobudzony i dziwnie się zachowywał. Policjanci zaczęli podejrzewać, że 35-latek może coś ukrywać.