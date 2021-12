Dąbrowa Górnicza: zawisły zegary, jest nowe zadaszenie. Koniec remontu stacji kolejowej w śródmieściu coraz bliżej

Dąbrowa Górnicza. Stacja kolejowa w śródmieściu na ukończeniu

Jak informuje miasto zegary, które zainstalowane zostały pod nową wiatą na stacji w centrum Dąbrowy Górniczej nie odmierzają jeszcze czasu, niemniej to znak, że przebudowa peronu nr 2 powoli zmierza do końca.

Przebudowa peronu nr 2 to część budowy nowego układu drogowo-torowego przy stacji kolejowej w centrum. W ramach wartej 229 mln zł inwestycji – wspólnego przedsięwzięcia miasta i PKP PLK – powstają m.in. tunele pod torami: drogowo-pieszo-rowerowy na przedłużeniu ul. Kościuszki oraz pieszo-rowerowy przy ul. Konopnickiej. Ten pierwszy ma zostać oddany do użytku na początku 2022 roku. By prace mogły przebiegać tam bez zakłóceń kilka dni temu wprowadzona została tam inna organizacja ruchu na rondzie w pobliżu budowy nowego tunelu. Na rondo wjedziemy tylko od strony ul. Poniatowskiego.