«.Блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій.Все говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями, на яких США роблять ставку, буде неминучим. Росія дала попереджувальну відсіч агресії. Це було вимушене, своєчасне та єдине правильне рішення. Ми ніколи не відмовимося від любові до Батьківщини та інших цінностей, які на Заході, здається, вирішили скасувати.Сьогодні ополченці Донбасу разом із армією росії борються на своїй землі, де на смерть стояли герої Великої Вітчизняної Війни.Загибель кожного російського солдата та офіцера - непоправне горе для всіх нас».

Михайло Подоляк відповів одразу на марення бункерного безумця, що НАТО нібито хотіло напасти на росію і одразу спростував ці слова. Ніхто нікого не планував атакувати, Україна захищає свої землі від імперських амбіцій путіна, а російські солдати гинуть ні за що.

На параді ще не з'явився глава Генштабу РФ Герасимов. Раніше надходили непідтверджені повідомлення про те, що він отримав поранення під Ізюмом.

Також за причини несприятливих погодніх умов не відбувся парад повітряної техніки,але насправді, причина відома усім- більшість вже є розгромлена армією України.

З перехоплених розмов окупантів зі своїми родинами, ми можемо зробити висновки,що суспільство росії деморалізоване підвищенням цін, безробіттям та невідомою долею своїх синів в Україні – тому їм зовсім не до поZорного параду.

Аналізуючи парад військової техніки, висновок один – це залишки радянського пережитку, що жалюгідно пробує продемострувати росія, щоб задурити громадян, що ситуація під контролем і їх перемога близько. Але це далеко не так.