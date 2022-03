Długie kolejki po PESEL pod urzędem miasta w Katowicach. Dziś w całym kraju ruszyło przyjmowanie wniosków od uchodźców z Ukrainy

Kolejki po PESEL pod urzędem miasta

- Pod urzędem miasta ustawiały się kolejki, momentami były one naprawdę długie, ale nie tak długie, jak mogliśmy się spodziewać. Ten dzień pokaże nam, jakie rozwiązania się sprawdzają, a co należy zmienić. Wszystko będzie analizowane. Możliwe, że w najbliższych dniach zdecydujemy się na jakieś zmiany, które pomogą osobom, które zamierzają złożyć taki wniosek - mówi Sandra Hajduk z referatu komunikacji społecznej UM Katowice.

Jedną z takich zmian będzie prawdopodobnie większa liczba stanowisk. W wypełnieniu wniosku obywatelom Ukrainy pomagają wolontariusze, nie zabraknie ich także w kolejnych dniach. Wprowadzenie danych do systemu trwało dziś ok. 20, lub nawet 30 min. Kolejki po PESEL ustawiały się pod urzędami miast w całym kraju. To sprawiło, że nie działał on tak szybko, jak zwykle.