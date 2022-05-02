«Досягнення» росіян у війні проти України („Osiągnięcia” Rosjan w wojnie z Ukrainą)

Багато мамочок, сестер і жінок російських солдатів дійсно ними пишаються. Поглянемо з нашого боку, чи насправді є чим пишатися?

1. За 65 днів немислимо швидко втратили майже двадцять три тисячі своїх солдатів (убитими), ранених полічити, на жаль, неможливо.

2. За 65 днів втратили вісімох (за непідтвердженими поки що даними – дев'ятьох) генералів.

3. Російські військові кораблі («Москва» у тому числі) навчилися слідувати за правильною адресою.

4. Довели світові (з фото- та відеофіксацією), що росіяни – це синонім масового насильства, ґвалтування, вбивства дітей, спалювання трупів мирних громадян.

5. Довели світові, що Росія настільки «багата» країна, що її армія масово краде в українців унітази, собачі будки, ношені речі і труси.

6. Довели світові, що шизофренія буває колективною та безмежною, особливо коли пропаганда вміє називати російських нацистів «визволителями», а терор в іншій країні – «визволенням».

7. Довели світові, що «другі за силою армії» воюють лише з мирними громадянами та житловими кварталами.

8. Випустили українськими містами 1900 крилатих ракет, у прямому ефірі руйнуючи наш давній Київ, Львів, Харків, Одесу, Дніпро, Чернігів.

9. Об'єднали Європу у зневазі до росіян і обнулили всіх своїх шредер-курців-лобістів. НАТО швидко розширюється за рахунок фінів та шведів.

10. Досягнули, що весь світ охоче б'є за російський паспорт.

11. Зібрали найжирніші санкції (і тому тепер просто офіційно крадуть чуже) і подали заявку на батл проти Північної Кореї за звання головного світового ізгоя.

12. Швидко обнуляють російську культуру. Світ зневажливо відмовляється від вистав/книг.

13. Зробили Україну глобальним символом свободи та стійкості.

Jesteśmy zjednoczeni w naszych poglądach i pragnieniu zwycięstwa. Niech tak będzie. Chwała Ukrainie!

Anastasiia Popenko

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