Europosłanka Izabela Kloc w Rybniku zapowiadała, czym chce zajmować się w Brukseli. Eurodeputowana ubiega się o ponowny wybór do PE

Europoseł Izabela Kloc ubiega się o ponowny mandat w Parlamencie Europejskim

Kandydatka do PE w Rybniku zapowiadała, czym zamierza zajmować się w Brukseli

Izabela Kloc apeluje o frekwencję podczas wyborów do Europarlamentu

Oprócz oddania głosów - rzecz jasna na nią - europoseł Izabela Kloc apelowała także o liczne pójście do urn wyborczych 9 czerwca, kiedy to odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. - Te wybory są bardzo ważne. Jak nigdy, określą one jaka będzie Europa, jaka będzie Polska, jaki będzie Śląsk. Unia Europejska nie jest gdzieś tam daleko. Ona przyszła do nas. Przyszła do naszego życia, do naszych kieszeni, do naszych wspólnot lokalnych, regionalnych, do całej Polski - wskazuje Izabela Kloc.