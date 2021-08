Foodtrucki w Żorach stanęły przed Muzeum Ognia. Smakowita impreza potrwa cały weekend

Nie trzeba daleko jechać, by móc skosztować dań z nawet najbardziej oddalonych rejonów świata. Bywa, że one same przyjeżdżają do nas! Tak jest między innymi obecnie w Żorach, do których przybyły foodtrucki.

A na co najchętniej stawiają wygłodniali mieszkańcy? Nie ma reguły. Każdy decyduje się na to, na co akurat ma ochotę. Stałym bywalcem zjazdów foodtrucków w Żorach jest pan Arkadiusz. Nie zabrakło go i tym razem. Przyszedł z całą rodziną, żoną i dwójką dzieci. Duży wybór dań sprawił, że trudno mu było się zdecydować, co kupić tym razem. - Jeszcze nie wiem, co zjem. Rozglądam się, ale na pewno postawię na azjatyckie pierożki dim sun - przyznał.