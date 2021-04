Franki: Nagroda Związku Górnośląskiego dla Warszawy? Jeśli ktoś robi coś dobrego, to trzeba mu podziękować. Gość DZ i Radia Piekary

Nie jesteście zbyt gorliwi w oklaskiwaniu kogoś, kto jedynie spełnił swój obowiązek i to dość późno? Jeśli ktoś robi coś dobrego, należy mu podziękować i to się zawiera w śląskiej kulturze.

Związek Górnośląski nagradza Warszawę. To na poważnie? Na poważnie. Pomnik Wojciecha Korfantego w stolicy po dwóch latach otrzyma napis, którego brakowało: „Syn Ziemi Śląskiej”. Ale jeszcze ważniejsze, że po tak długim czasie ten pomnik w stolicy w ogóle stanął. To jest zasługa władz miasta stołecznego Warszawy, warszawiaków i za to im postanowiliśmy podziękować.

Fakt, że tego pomnika przez lata nie było, był raczej powodem do wstydu: dla Polski i polskiej stolicy. Obiecywali go prezydenci Polski, prezydenci Warszawy, nasi regionalni politycy. Ale dopiero dzięki skuteczności obecnych władz stolicy, udało się ten pomnik postawić.

Wie pan, że pomnik Korfantego od 7 lat stoi we Wrocławiu?

Wiem. Byłem wielokrotnie, widziałem.

Zbudowano go bez tej pompy i dramy, jaka towarzyszyła temu samemu przedsięwzięciu w Warszawie. Dlaczego Związek Górnośląski do tej pory nie nagrodził miasta Wrocław?

Trzeba by pytać wszystkich członków naszej kapituły. Zasiada w niej 13 osób, ja jestem tylko jedną z nich. Cieszę się, że ten pomnik stoi i postanowiliśmy zwieńczyć pozytywnym akcentem 148. urodziny Wojciecha Korfantego. Bo to nie tylko odsłonięcie napisu czy przekazanie nagrody, ale także wystawa IPN dotycząca powstań oraz konferencja w Senacie.