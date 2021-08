Freak Park w Będzinie zaprasza na dobrą zabawę. To nowe miejsce rozrywki w regionie dla całych rodzin Piotr Sobierajski

Freak Park w Będzinie to nowe miejsce na rozrywkowej mapie Zagłębia i całego woj. śląskiego. Zapewnia niezapomniane wrażenia dla najmłodszych, nieco starszych, a także dla całych rodzin. By się przekonać, jak bardzo aktywnie, a przy tym wesoło i ciekawie można spędzić tutaj wolny czas trzeba po prostu wybrać się w to miejsce.