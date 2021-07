Gra Piekarlook ukaże się pod koniec lipca. To pierwsza planszówka poświęcona Piekarom Śląskim

31 lipca odbędzie się premiera "Piekarlooka", czyli pierwszej gry planszowej poświęconej Piekarom Śląskim. Intensywne prace nad tym projektem trwały przez ostatnie tygodnie (informowaliśmy o nim w połowie czerwca). Nie tak dawno ruszyła także przedsprzedaż całości w cenie 100 zł. Za produkcję odpowiada lokalny sklep - GeekPoint.

- Jeśli chodzi o zamówienia to, szczerze mówiąc, może być problem z dostępnością gry w dniu premiery. Na samym początku wyprodukowanych zostanie 100 sztuk. Później nakład zostanie zwiększony - do 250. A co potem? Zobaczymy. Odzew jest bardzo duży. Wiemy, że są osoby, które, zamiast kupna w przedsprzedaży na naszej stronie internetowej, chcą zobaczyć całość „na żywo”. Otrzymaliśmy dużo pozytywnych reakcji - zarówno od młodszych, jak i starszych osób - wyjaśniają Alicja i Krzysztof Herdowie, pomysłodawcy całości.