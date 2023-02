Grammy 2023 - zobacz listę nagrodzonych. To oni rządzili przemysłem muzycznym w zeszłym roku

Grammy 2023. Harry Styles triumfuje, Beyoncé pobija historyczny rekord

Zakończyła się tegoroczna gala rozdania nagród Grammy, przez wielu uważana za najważniejsze wydarzenie muzyczne w roku. Wczorajsza noc przejdzie do historii przede wszystkim ze względu na jeden moment. Beyoncé oficjalnie pobiła rekord największej ilości nagród w czasie funkcjonowania gali. O swoim niezwykłym wyczynie dowiedziała się po dwudziestominutowym spóźnieniu. W tym miejscu warto przypomnieć, że rekordzistkę oglądać będzie można na polskim koncercie już w tym roku.

Co poza tym? Triumfatorem tegorocznej gali okazał się Harry Styles, który zdobył statuetkę za najlepszy album roku. Ważne zwycięstwo przypadło również Lizzo - jej przebojowe „About Damn Time" przyniosło jej nagrodę nagrania roku. Piosenką roku natomiast zostało „Just Like That" Bonnie Raitt.