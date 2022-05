Grunt to rodzinka? Recenzja francuskiej komedii zatytułowanej „Rodzinna zamiana ciał”

A w domu pozostała jeszcze babcia Thér?se (matka Sophie), bo ta „urocza” rodzinka udała się na weekend do Wesołego Miasteczka, aby świętować urodziny najmłodszej latorośli – Chachy. Jak łatwo się domyśleć po złośliwych komentarzach ojca, rodzina ta ciągle się kłóci, Chacha przeklina, każdy ciągnie w swoją stronę czyli „każdy sobie rzepkę skrobie”! Nie mogąc więc dogadać się z żoną i dziećmi, do łódki w Wesołym Miasteczku wsiada tylko Alain i przepływając samotnie obok kamienia z napisem: „pomyśl życzenie”, a pamiętając o kłótni sprzed chwili, pomyślał – „bym to zmienił”.

Polscy widzowie lubią komedie francuskie. Z takimi klasykami od rozśmieszania jak Bourvil, Fernandel czy Louis de Fun?s po współczesnych aktorów komediowych, których trudno zliczyć: Dany Boon (m.in. „Jeszcze dalej niż Północ”), Omar Sy (m.in. „Nietykalni”) czy Christian Clavier (m.in. „Za jakie grzechy, dobry Boże?”). Aktorem komediowym jest też Franck Dubosc, w „Rodzinnej zamianie ciał” ojciec rodziny Morelów od którego zaczęła się seria niekontrolowanych pomyłek. W jej skład (rodziny, nie serii pomyłek) wchodzą – oprócz rodziców: Alaina i Sophie – sześciolatka Chacha (fonetycznie: Sasza), 17-letnia Valentine oraz 14-latek Léo. I każdemu z członków rodziny ojciec potrafi „przykleić łatkę”: Chacha to „rozwydrzony, przeklinający (!) bachor”, Valentine – „zjadła wszystkie rozumy”, Léo – „moja porażka”. Zaś żona Sophie to (ironicznie) „wzorowa matka, teraz wyczerpana”.

Jak chciał, tak ma! Oto rankiem następnego dnia w hotelu cała „piątka” odkrywa, że ich umysły zamieniły się ciałami! Bo oto ciała te same, ale osobowość innego członka rodziny: Chacha jest teraz w ciele matki, matka w ciele Valentine, ojciec jest 6-latką oraz Léo i Valentine wzajemnie zamieniający się umysłami. I teraz dopiero rozpoczyna się rollecoaster: ojciec jako dziecko przytula pluszową zabawkę, rozsypuje cukierki na ladzie w recepcji, stery nad „przemieszaną” rodziną (jako matka) przejmuje 6-letnie dziecko (postanawiają opuścić hotel), zaś matka czyli starsza córka nie potrafi jeździć (Valentine nie zrobiła jeszcze prawa jazdy). Rezolutna Chacha - „matka”, po powrocie do domu ma nadzieję, że koszmar skończy się następnego dnia: „stało się przez sen, może się odstanie”. Ale nie, bo nazajutrz do „zamienionych” dołącza… babcia! I jakby tego było, umysły całej rodziny Morelów znowu się mieszają i to jeszcze w inny sposób! Jedynie Chacha pozostaje „matką” i próbuje ogarnąć cały ten galimatias.