"Imperium smoka". Asteriks i Obeliks przeżywają dalekowschodnie przygody w ilustrowanym albumie i w polskich kinach

Asteriks i Obeliks przeżywają dalekowschodnie przygody w ilustrowanym albumie

„Imperium smoka” to ilustrowany album w formie opowiadania stworzony na podstawie filmu o tym samym tytule. Jest 50 rok p.n.e. Chiny. Zdradziecki książę Deng Tsin Qin doprowadza do zamachu stanu, a cesarzowa zostaje uwięziona. Księżniczka Fu Yi, jedyna córka cesarzowej, ucieka z kraju i udaje się do małej galijskiej wioski, aby prosić dzielnych wojowników Asteriksa i Obeliksa o pomoc w uwolnieniu swojej matki.