Jak przygotować najlepsze karbinadle? Gospodynie z Czerwionki-Leszczyn uczą warzyć

„Gotowanie na ekranie. Telewizja internetowa KGW.tv” - to nazwa projektu, którego realizację rozpoczęło Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk we współpracy z gospodyniami z terenu Czerwionki-Leszczyn. Na specjalnie zmontowanych filmikach panie pokażą jak przygotować tradycyjne dania i te trochę mniej oczywiste. Na pierwszy ogień poszły gospodynie z Dębieńska, które w pierwszym odcinku cyklu pokazują jak przygotować najlepszy na świecie gulasz z dzika! - Efekty ich pracy będzie można zobaczyć już na początku sierpnia na facebookowym profilu KGWtv oraz extra.Be - informują pomysłodawcy akcji.

Ta organizacja do tej pory koncentrowała się na zachowaniu materialnego dorobku - m.in. zabytków. Teraz skupiła się na czymś innym. - W naszych działaniach w ostatnim czasie bardzo koncentrujemy się na ratowaniu zabytków, zrealizowaliśmy dwa projekty w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wspólnie dla dziedzictwa”, prowadzimy zbiórki publiczne. W tym roku nadal poruszamy się w przestrzeni dziedzictwa, tym razem jednak stawiamy na tradycje kulinarne, przypominamy o śląskich zwyczajach związanych z kulinariami, gotowaniem" - tłumaczy Michał Stokłosa, wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk. - Od samego początku wiedzieliśmy, ze jeżeli chcemy poruszyć temat gotowania i tradycji kulinarnych, to o pomoc możemy poprosić Koła Gospodyń Wiejskich działające na terenie naszej gminy - dodaje Katarzyna Mazur, koordynator projektu.

W ramach projektu nie tylko powstanie cykl programów kulinarnych, ale także profil na Facebooku poświęcony projektowi, stron internetowa poświęcona dziedzictwu, w tym także Kołom Gospodyń Wiejskich, wydana zostanie również książka kucharska zawierająca przepisy wykorzystane podczas kręcenia odcinków programu. Dla seniorek zaangażowanych w projekt odbędzie się również cykl warsztatów. - Jesteśmy po rekrutacji do projektu i już w tym momencie wiemy, ze w zaangażują się w niego wszystkie Koła Gospodyń działające na terenie gminy. Panie z ogromnym zaangażowaniem podeszły do projektu, już od czerwca planowały, co ugotują przed kamerami, a także w jakiej scenerii mogłoby się to odbyć - mówi Sołtys Bełku oraz Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk Jolanta Szejka.