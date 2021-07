Jastrzębie-Zdrój. Pijany 55-latek sterroryzował swoich współlokatorów. Pobił mężczyznę, a później z nożem rzucił się na jego córkę

Pijany 55-latek najpierw pobił jej ojca, a następnie, kiedy kobieta zwróciła mu uwagę złapał za nóż i zaatakował ją. Był bardzo agresywny. - Agresor wziął do ręki nóż, przytrzymywał ją pod ścianą, i groził kobiecie - relacjonuje asp. Halina Semik, rzecznik prasowy policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Chwile grozy przeżyła mieszkanka Jastrzębia-Zdroju, gdy z nożem rzucił się na nią 55-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło w biały dzień! We wtorek, 27 lipca , około godziny 14:30 w jednym z domów jednorodzinnych w mieście, w którym mężczyzna wspólnie pomieszkiwał z poszkodowanymi.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Stamtąd doprowadzono go do prokuratury. Tam usłyszał zarzuty gróźb karalnych. Prokurator zastosował również wobec mężczyzny środki zapobiegawcze.