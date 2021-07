Jastrzębie-Zdrój: spłonęła kolejna altana! To już trzecia w ostatnim czasie. Czy w mieście grasuje podpalacz?

Jastrzębie: spłonęła kolejna altana! To już trzecia w ostatnim czasie

To prawdziwa plaga. Co rusz wybuchają w ostatnim czasie pożary altan w Jastrzębiu. Wezwanie do kolejnej płonącej altany jastrzębscy strażacy otrzymali we wtorek, 13 lipca, około godziny 18:00. Tym razem w ogniu stanął obiekt przy ulicy Podhalańskiej.

- Po zastępów na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pożarem objęta jest cała altana oraz przyległa do niej pergola - tłumaczy st. kpt. Łukasz Cepiel, rzecznik prasowy KM PSP w Jastrzębiu-Zdroju.