Jastrzębski Węgiel - Trefl Gdańsk ZDJĘCIA, WYNIK Mistrz Polski pokazał moc i zameldował się w półfinale play off. Minuta ciszy dla "Pniówka"

Mistrz Polski rozpoczął fazę play off od porażki u siebie z Treflem 2:3. Pracę w Jastrzębskim Węglu stracił Andrea Gardini. Drużyną przejął jego asystent Nicola Giolito. W drugim meczu, w Gdańsku, górą byli jastrzębianie - 3:0. Wszystko musiało się rozstrzygnąć we wtorek w Jastrzębiu-Zdroju. Na zwycięzcę czekała już PGE Skra Bełchatów.

Demolka w pierwszym secie...

W pierwszym secie dzięki dobrej grze blokiem jastrzębianie prowadzili 10:5. Trener Trefla Michał Winiarski poprosił o przerwę. Nic to nie dało - goście nie umieli się pozbierać i przy wyniku 15:7 ich trener znów wziął czas. Mistrz szedł po swoje (prowadził już 22:12) i wygrał seta 25:17 kończąc go blokiem.

... i Trefl bezradny też w drugim secie

Mistrz wjechał do półfinału

W trzecim secie Jastrzębski Węgiel „na dzień dobry” prowadził 5:1. Fornal szalał na zagrywce, a Winiarski zgodnie ze znanym schematem, szukał ratunku w przerwaniu gry czasem dla swej drużyny. Trochę to pomogło, bo przewaga z czterech punktów (8:4) stopniała do dwóch (11:9 i 12:10). Jan Hadrava zaczął jednak nękać rywali zagrywką, Jastrzębski Węgiel wrzucił wyższy bieg i odjechał na 18:10. Gospodarze byli już na autostradzie do półfinału i spokojnie do niego wjechali.