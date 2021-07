Jaworzno: Bezpieczny przejazd - szlaban na ryzyko. Z rozpędzonym pociągiem nie mamy szans

W czasie działań zorganizowanych przez Polskie Linie Kolejowe, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji wraz z funkcjonariuszami SOK i pracownikami kolei, uświadamiali mieszkańcom Jaworzna zagrożenia wynikające z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych oraz na tzw. dzikich przejściach.

Funkcjonariusze apelowali do kierowców i pieszych o to, aby nie próbowali obejść zamkniętych lub dopiero zamykających się rogatek, licząc na to, że zdążą przedostać się na drugą stronę przed nadjeżdżającym pociągiem. Działania policjantów prowadzone są cyklicznie. Mają utrwalić wśród użytkowników dróg m.in. nawyk zatrzymywania się przed każdym przejazdem i przechodzenia przez tory w miejscach do tego przeznaczonych, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa.

W czerwcu 2021 roku doszło do 21 wypadków i kolizji z udziałem pojazdów i pieszych na przejazdach/przejściach kolejowo-drogowych kat. A-E. 10 osób zginęło, a trzy zostały ciężko ranne. Natomiast od początku 2021 roku odnotowanych zostało łącznie 95 wypadków i kolizji, w których śmierć poniosło 25 osób, a 8 osób zostało ciężko rannych.