Jaworzno. Mieszkańcy miasta mogą głosować już w Jaworznickim Budżecie Obywatelskim. W tym roku oddają dwa głosy

Głosowanie w wersji online jest proste. Wchodzimy na stronę www.glosowanie.jbo.jaworzno.pl. Tam przywita nas instrukcja. Po przejściu do głosowania wpisujemy imię i nazwisko, pesel i numer telefonu. Później musimy podać adres zamieszkania. Następnie wybieramy jedno lub dwa zadania, na które chcemy zagłosować. Na nasz numer telefonu powinien przyjść sms z kodem, to nim potwierdzamy nasz głos.

Mieszkańcy Jaworzna mogą już oddawać głosy w nowej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie, tak jak w poprzednich edycjach, odbywa się papierowo oraz elektronicznie. W tym roku każdy mieszkaniec może wskazać dwa zadania, ale musi to zrobić podczas jednego głosowania, inaczej jego głos będzie uznany za nieważny.

- Dane wprowadzone do formularza, będą porównywane szczegółowo z danymi w Ewidencji Ludności po zakończeniu głosowania. W przypadku podania danych nieprawdziwych głos zostanie odrzucony - informują urzędnicy.

Możemy również głosować w sposób tradycyjny. W tym roku urny do głosowania w JBO wystawiono tylko w pięciu punktach. Są to:

Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33,

MDK Osiedle Stałe, Inwalidów Wojennych 2,

Klub Niko, ul. Na stoku 10,

Dom Kultury "Archetti", ul. Wiosny Ludów 1,

Dom Kultury im. Zdzisława Krudzielskiego, ul. Jagiellońska 3.

W tych miejscach możemy otrzymać formularz, a po odpowiednim wypełnieniu, wrzucamy go do urny. Wszelkie informacje dotyczące JBO są dostępne dla mieszkańców pod numerami telefonów: 32 61 81 582 oraz 32 61 81 895.

W tym roku jaworznianie zgłosili 49 pomysłów. Co ciekawe, większość wniosków została złożona w formie tradycyjnej - papierowej i przesłana do urzędu. Następnie wnioski zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Ostatecznie mieszkańcy Jaworzna będą mogli oddać głosy na dwa z 42 projektów. Wybór jest więc duży. Głosowanie w tegorocznej edycji potrwa do 16 sierpnia.