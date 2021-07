Julia Radzio z Buczkowic chce pomagać innym, ale teraz sama potrzebuje pomocy. Trwa zbiórka na chorą na białaczkę 19-latkę

Julia Radzio jest studentką Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na ostrą białaczkę limfoblatyczną zachorowała trzy lata temu. Trafiła do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Ligocie. Po przejściu kuracji chemioterapią nastąpiła całkowita remisja choroby i mogła wrócić do domu. W zeszłym roku ukończyła I LO im. M. Kopernika w Bielsku-Białej, zdała maturę i rozpoczęła studia.

- Zaczęłam się przyzwyczajać do tego, że moje życie może być zupełnie normalne… Niestety, cieszyłam się zbyt wcześnie - mówi Julia.

Dodaje, że w lutym tego roku podczas badania kontrolnego miała bardzo złe wyniki, a później okazało się, że choroba wróciła.

- Po zaliczonym pierwszym semestrze przyjechałam na ferie do domu. Zmęczenie, siniaki – i straszna diagnoza – wznowa! W jednej chwili przed oczami stanęły mi te wszystkie miesiące walki. Teraz musiałam zacząć wszystko od nowa. Szpital onkologiczny to miejsce, w którym toczą się najstraszliwsze walki. Marzyłam o tym, by nigdy tam nie wracać – los zdecydował inaczej - opowiada mieszkanka Buczkowic.