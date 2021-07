Justyna Żyła wróciła na rynek pracy. To powrót do korzeni ZDJĘCIA Justyna Żyła osładza życie sobie i innym. Czym się zajmuje? TK

Justyna Żyła zmęczyła się show-biznesem? Wiele na to wskazuje. Po medialnych przebojach i nagiej sesji do "Playboya", była żona popularnego skoczka narciarskiego - Piotra Żyły wraca do korzeni i idzie do pracy w miejsce, w którym kiedyś już była. Na czym polega jej nowe zajęcie? Na osładzaniu życia sobie i innym. Żyła bowiem wybrała pracę w cukierni. Zobacz w galerii zdjęć słodkie zdjęcia Justyny Żyły i jej dokonań.