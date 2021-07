Katowice. Nowe wnętrza oddziałów onkologicznych w GCZD. "Kolorowo bardziej zdrowo” dzięki Fundacji ISKIERKA i Tauron Polska Energia

- Czas pandemii jest także dla nas czasem pełnym zmian i wyzwań, szukania rozwiązań, aby działania, które były zaplanowane, mogły być zrealizowane. Takim projektem jest „Kolorowo bardziej zdrowo”, czyli remonty, doposażenie i dostosowanie dziecięcych oddziałów szpitalnych do bieżących potrzeb. To co nam się udało, jest efektem ogromnego zaangażowania i otwartości wielu ludzi: zespołu Fundacji Iskierka, dyrekcji szpitali, personelu medycznego i technicznego, naszego Partnera – firmy Tauron oraz firm, które nas wsparły na różnych etapach. Tu najważniejsi są podopieczni fundacji, ich rodziny i całe środowisko, które podejmuje codzienny trud, aby było skuteczniej, łatwiej, mniej bolało i aby powrót do zdrowia dzieci z chorobą nowotworową był w jak najbardziej przyjaznych warunkach. Bardzo Wam za to dziękujemy - mówi Jolanta Czernicka-Siwecka, prezes Fundacji Iskierka.