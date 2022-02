Katowice przygotowały schronienie dla uchodźców z Ukrainy ZOBACZ ZDJĘCIA Z całego województwa śląskiego płyną zapowiedzi konkretnej pomocy Marcin Śliwa

Uchodźcy z Ukrainy uzyskają schronienie m.in. w hostelu Ślązaczek w Katowicach. Ośrodek jest już gotowy na przyjęcie osób uciekających przed wojną.

W Katowicach znajda schronienie uchodźcy z Ukrainy. Dziennik Zachodni dotarł do miejsca, w którym zamieszkają Ukraińcy. To hostel Ślązaczek w centrum Katowic. Od rana trwają rozmowy samorządowców z województwa śląskiego z merami ukraińskich miast. Wszyscy deklarują wsparcie dla Ukrainy, a spora część polityków w naszym regionie zapewnia także o gotowości do przyjęcia osób uciekających przed wojną. Według wstępnych zapowiedzi, najwięcej uchodźców znajdzie schronienie w Chorzowie, Sosnowcu, Bytomiu i Katowicach.