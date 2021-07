Katowice. Ślōnsko Ambasada powstała na Nikiszowcu. Ma łączyć Ślązaków i Zagłębiaków. Kohut: "Wymarzyłem sobie to miejsce"

- Wymarzyłem sobie to miejsce "Ślōnsko Ambasada", że będzie moim biurem. Dlaczego Nikiszowiec? Nie ma chyba bardziej symbolicznego miejsca, w którym można stworzyć taką ambasadę - mówi Łukasz Kohut, poseł do Europarlamentu.

- Wymarzyłem sobie to miejsce , zaraz po tym, jak zostałem posłem do Parlamentu Europejskiego. Ambasada musi być tu, na Nikiszowcu, gdzie bije serce Górnego Śląska od jakiegoś czasu. Myślę, że to będzie miejsce spotkań dla wielu z nas. Dla polityków. Głęboko wierzę, że możemy ze sobą współpracować i rozmawiać. Zaprosiłem do współpracy wszystkie możliwe opcje polityczne. Chciałbym współpracować mocno z wszystkimi samorządowcami - dodaje Kohut i zaznacza, że to pierwszy krok do tego by Katowice i Metropolia, zostały w 2029 roku Europejską Stolicą Kultury.