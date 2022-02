„Kobiety - kobiecie” niezwykła akcja remontowa u samotnej mamy i jej dwójki dzieci

Dom jest dla nas najważniejszy. To miejsce tylko dla nas, to miejsce do którego będziemy wracać po całym dniu pełnym obowiązków. Dom to będzie nasz bezpieczny kąt, w którym nie będziemy się musieli o nic martwić – mówi pani Dagmara.

Fundacja Habitat for Humanity Poland będąc pod ogromnym wrażeniem, jak młoda kobieta bardzo stara się zapewnić poczucie bezpieczeństwa swoim dzieciom, postanowiła wyremontować jej mieszkanie.