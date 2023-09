Konferencja w Katowicach o Polakach ratujących Żydów. Rodzina Kobylec ze Śląska: „Przez jej dom (...) przeszło około siedemdziesiąt Żydów"

Bohaterstwo Kobylców z Siemianowic Śląskich

- Tu mamy do czynienia na pewno, jak to się mówi w statystyce, z „ciemną liczbą” takich przypadków bohaterskich i heroicznych postaw wobec skazanej na zagładę ludności żydowskiej. W ogóle wypadałoby zacząć od definicji, co to znaczyło pomagać Żydom. Ta pomoc mogła się sprowadzić do udzielenia komuś pomocy na jedną noc, na jeden dzień, a mogła oznaczać przechowanie przez wiele dni, tygodni albo nawet miesięcy. W każdym z tych przypadków udzielający pomoc narażeni byli na represje ze strony okupanta niemieckiego z karą śmierci włącznie – dodaje Andrzej Sznajder.

Ciemna strona medalu?

Aby jednak prawdziwie pokazać historię, nie można nie wspomnieć o denuncjatorach – tzw. szmalcownikach. To osoby, które wydawały Niemcom rodziny ukrywające Żydów. Robiły to z różnych powodów – nie tylko z powodu antysemityzmu. Nie raz była to nienawiść w stosunku do sąsiada lub przeświadczenie, że wysługując się okupantowi uratuje się własną rodzinę. Nawet wspomniani w artykule Ulmowie nie zginęli bez powodu – wydał ich Włodzimierz Leś. W tym wypadku motywem była chciwość. Wróćmy jednak do tematu naszego regionu. W czasach przed II wojną światową Zagłębie i Śląsk bardzo się różniły w podejściu do ludności Żydowskiej