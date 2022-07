Krokodyla nie przywoź, luby! Pamiątki z wakacji wybieraj rozsądnie. Zobacz, przez które możesz mieć kłopoty

Uwaga na pamiątki z wakacji. Mogą być zakazane

Przemycić niedźwiedzia nie jest łatwo. A jednak próbował tego pewien turysta z Polski, który zdobył wypchane zwierzę w Kanadzie i chciał je wysłać rodzinie jako pamiątkę z wakacji. Przesyłkę sprawdzono w Częstochowie. Miś ostatecznie stanął na lotnisku w Pyrzowicach, przypominając podróżnym, o jakich upominkach z urlopu muszą zapomnieć, jeśli nie chcą ponieść surowej kary.

Ostatnio chwilowo misia nie ma, znalazł się w konserwacji. To nie znaczy, że przepisy dotyczące tego, co można przywieźć z zagranicy, stały się mniej ostre. Przeciwnie, na przykład od grudnia 2019 roku nie wolno przywozić egzotycznych owoców, oprócz ledwie kilku dozwolonych, na tej liście nie ma awokado czy mango. Prawie w ogóle zakazane są wyroby ze zwierząt. W Polsce obowiązują przepisy konwencji waszyngtońskiej, nazwanej w skrócie CITES, która wymienia około 39 tysięcy gatunków fauny i flory podlegających ochronie, jedna trzecia tego spisu obejmuje zwierzęta. Ich przywóz w jakiejkolwiek formie do kraju jest zabroniony.