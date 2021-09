Kuchenne rewolucje w Piekarach Śląskich. "To jest masakra". Magda Gessler zamieszała w Modrym Kociołku Aleksandra Szatan

Kuchenne rewolucje Magdy Gessler w Piekarach Śląskich zaskoczyły widzów. - Co to jest? Jakiś magazyn? Te krzesła zawsze są takie brudne? - pierwsze wrażenie Magdy Gessler po wejściu do restauracji Modry Kociołek w Piekarach Śląskich nie należało do najlepszych. Nie zachwyciło jej też menu, zwłaszcza zupa meksykańska czy pizza, którą zaproponował Wojtek. - Nie przyjechałam na Śląsk, by jeść pizzę - stwierdziła restauratorka. - To nie jest sklep z wędlinami, to nie jest masarnia. To jest masakra - skomentowała pierwszą kolację Magda Gessler.