Lanckorona - jedna z najpiękniejszych wiosek zaledwie 100 km od Katowic. Koniecznie musicie tam zajrzeć! Ten klimat jest niepowtarzalny... Barbara Romańczuk

Lanckorona to niewielka, lecz przepiękna wieś położona pośród falującego Beskidu Makowskiego ok. 100 kilometrów od Katowic nazywana również Miastem Aniołów. Znana jest głównie z drewnianej zabudowy, która wprowadza w sielski klimat. Była kiedyś ona miastem królewskim, a więc stał w niej też zamek zbudowany przez Kazimierza Wielkiego w połowie XIV wieku. Jakie ciekawostki skrywa niewielka wioska? Odpowiadamy! Zobaczcie też zdjęcia robione przez internautów by bardziej poczuć jej klimat.