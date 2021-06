Lipnik. Po zimowo-wiosennych perturbacjach ruszyła rekonstrukcja amfiteatru. Prace mają się zakończyć w październiku

Jak informuje Emilia Klejmont z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, wykonawca wznowił prace kilka dni temu, a w kwietniu złożył do Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej pismo wyjaśniające powody, dla których inwestycja nie została ukończona w zakładanym terminie - do końca maja br. W tym samym dokumencie firma wystąpiła z prośbą o zawarcie aneksu do umowy w sprawie terminu zakończenia prac z końcem października. Zamawiający przychylili się do tej prośby.

- Mimo to, od grudnia ubiegłego roku w amfiteatrze pojawiły się zmiany. Do tej pory udało się wykonać plac przy wiatach, a także dokończyć same wiaty – pod nimi wykonane są siedziska i palenisko. Obecnie trwa przebudowa schodów do wiat. Wcześniej wykonawca dokończył renowację schodów prowadzących na plac górny oraz renowację murów oporowych. Do zrobienia jest jeszcze jeden mur oporowy, droga łącząca plac dolny i górny oraz wykończenie obu placów kamieniem, a także obłożenie kamieniem widowni i przymocowanie drewnianych siedzisk - dodaje Emilia Klejmont.