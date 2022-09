Łuków Śląski. Auto wjechało w ogrodzenie. W wozie była czwórka dzieci, za kierownicą pijana kobieta. Miała 3,5 promila

To się mogło skończyć tragicznie! W czwartkowy wieczór w Łukowie, osobowe renault wjechało w ogrodzenie. Do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania ulic: Stawowej i Wolności. Najgorszy w tym wszystkim jest to, że w aucie podróżowała czwórka dzieci - w wieku od 4 do13 lat, a za kierownicą auta siedziała... kompletnie pijana kobieta.

Wszystko działo się przed godziną 19. - Kobieta prowadząca auto, 42-letnia mieszkanka powiatu rybnickiego nie dostosowała prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Kobieta straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w ogrodzenie posesji - mówi Bogusława Kobeszko, rzeczniczka rybnickiej policji.

Zaraz po zdarzeniu z miejsca wypadku uciekła dwójka dzieci w wieku 8 i 10 lat. Po trzecie - najstarsze na miejsce zdarzenia przyjechała osoba dorosła, która zabrała nastoletnią dziewczynę do pobliskiej Czernicy. Na miejscu została tylko kierująca oraz 4-letni chłopczyk. - Kiedy odszukano dzieci, które uciekły z miejsca zdarzenia okazało się, że nie mają one żadnych obrażeń. Zespół pogotowia ratunkowego zdecydował się jedynie na przewiezienie do szpitala najmłodszego chłopca - 4-latka, który uskarżał się na ból całego ciała - mówią nam policjanci.