Людяність і ненависть: чи ще це все актуально? Ludzkość i nienawiść: dlaczego wszystko ma znaczenie?

Ця ненависть, ця лють потрібна українцям. Вона надає нелюдських сил, вона дозволяє не спати ночами та йти в бій, вона дозволяє стояти пліч-о-пліч, захищаючи свою землю до останньоїкраплі крові. Було б безглуздо просити воїнів на передовий не ненавидіти. Ненависть – це джерело їх внутрішнього палива. Не єдине, звісно, але дуже важливий.

Але я бачу, як ненависть просочується далі. Набагато далі. Багато моїх друзів говорять про те, що кожен росіянин - ворог. Що ні до кого з їх не повинно бути пощади ніколи. «Нехай вони всі вмиваються кров’ю.» "Не буває хороших росіян» - один пост з тих, що все частіше миготять меседжів у стрічці мого фб. Цю думку я можу зрозуміти, адже 81 відсоток росіян підтримують агресивну політику Путіна. Але!

Я не хочу і не оцінюватиму людину за кольором обкладинки його паспорти. На його погляди, переконанням, вчинкам – так, однозначно. Але не за національностю. Хоча присягаюся, ці погляди і вчинки я розглядатиму під мікроскопом. Тому що варіант «нейтральності» у нинішніх обставин уже не прокочує. Не можна залишатися в нейтральній позиції по відношенню до насильству.