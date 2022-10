Naturalne antybiotyki: Czosnek, cebula, malina, miód. Jak i czym profilaktycznie zapobiegać przeziębieniu i grypie?

Wspomaganie naturalne leczenia przeziębień

Przeziębienie jest chorobą wywoływaną przez wirusy. Objawy to katar i kichanie, uczucie zatkanego nosa, ból gardła, kaszel i niekiedy gorączka. Szczyt zachorowań na przeziębienie przypada na miesiące jesienne i zimowe. Przeziębienie jako choroba wirusowa ustępuje samoistnie, zwykle po ok. 7 – 10 dniach. Nasilenie objawów jest szczególnie duże w trakcie pierwszych dni choroby, po czym zmniejsza się. W terapii przeziębienia nie jest możliwe zadziałanie na jego przyczynę, lecz polega ono jedynie na działaniu objawowym.

Jesienią grypa atakuje

Wirusy powodują też zachorowanie na grypę. Od chwili zarażenia wirusem grypy do pojawienia się pierwszych objawów choroby mijają do 3 dni. Chory może zarazić kolejną osobę jeszcze przed wystąpieniem u niej typowych dolegliwości. Najczęściej, wirus grypy obecny jest w wydzielinie z dróg oddechowych chorego na dzień przed pojawieniem się objawów i utrzymuje jeszcze przez kolejnych 5-10 dni. U dzieci, okres zakaźności może być nawet dłuższy i trwać do 3 tygodni. Typowe objawy grypy to nagła gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, bóle głowy, mięśni, dreszcze, suchy kaszel, katar, rzadziej ból gardła, ogólne złe samopoczucie, osłabienie.