Netflix zrobił serial o powodzi stulecia: „Wielka woda”. Dramat inspirowany powodzią, która zaczęła się na Śląsku. Premiera już dziś, 5.10

25 lat temu wielka woda zalała Śląsk. W wyniku gigantycznej powodzi śmierć poniosło 55 osób, a ponad 60 tysięcy straciło dach nad głową. Zalanych zostało 580 tysięcy hektarów. W 35 miastach i kilkuset wsiach zniszczona została infrastruktura. Powódź stulecia wryła się w historię sporej liczby Polaków.

Straty spowodowane powodzią wyniosły 5 miliardów dolarów. 7 lipca woda wdarła się do Raciborza, 5 dni później fala kulminacyjna dotarła do Wrocławia, zalewając 40 procent tego miasta. I to właśnie we Wrocławiu rozgrywa się akcja serialu Netflixa.

O tych, nie tak znów odległych czasach, opowiada nowa produkcja Netflixa.