Noc Perseidów w Śląskim Ogrodzie Botanicznym. W Mikołowie będziemy mogli podziwiać spadające gwiazdy całą noc

Sierpień to okres w którym miłośnicy obserwowania nocnego nieba mogą nacieszyć się widokiem Perseidów.

Podczas tej nocy, na miejscu będzie odbywać się wykład o astronomii i Perseidach poprowadzony przez Damiana Jabłeke, wicedyrektora Planetarium Śląskiego oraz autora fanpageu "Dotknij nieba Damian Jabłeka", na którym zamieszcza zdjęcia zjawisk astrologicznych oraz wyjaśnia co i gdzie możemy obserwować na niebie.

W rozmowie z Dziennikiem Zachodnim, Damian Jabłeka wytłumaczył co tak naprawdę będziemy mieli okazję podziwiać podczas sierpniowej nocy w Śląskim Ogrodzie Botanicznym.

- 7 sierpnia będziemy mieli okazję podziwiać resztki meteoru Swift-Tuttle. To drobne kryształki lodu oraz kamyki, które z dużą prędkością wchodzą w atmosferę, rozgrzewając ją wokół siebie do bardzo wysokich temperatur. Tak rozgrzany obiekt wytwarza światło, dzięki czemu możemy obserwować je na niebie. To właśnie potocznie nazywamy spadającą gwiazdą. Astronomowie te zjawisko nazywają meteorami - wyjaśnia Damian Jabłeka, wicedyrektor Planetarium Śląskiego.