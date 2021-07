Nowa Komenda Policji w Sosnowcu jest już prawie gotowa. Prace nad budynkiem przy Janowskiego powinny zakończyć się jeszcze w tym roku.

Wiele wskazuje na to, że już niedługo policjanci z Sosnowca będą mogli pracować w nowej komendzie. Nowoczesny budynek powstaje od kilku lat przy ulicy Janowskiego. Miasto podarowało policji działkę, na której stawiany jest budynek. Już od roku budynek z zewnątrz wygląda na gotowy, a dość duży napis "Policja" zawieszony na budynku widać z oddali. Nadal jest to jednak plac budowy.

Obecnie Komenda Miejska Policji w Sosnowcu mieści się przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Teatralnej (naprzeciwko Centrum Handlowego Plaza). To stara i wysłużona kamienica. Nowy obiekt będzie lepiej przystosowany do pracy policjantów. Obiekt składa się z 4 kondygnacji o łącznej powierzchni użytkowej 8534 m² i powierzchni zabudowy 2323 m². W budynku znajdą m.in. dobrze wyposażone pomieszczania, w których będzie można przyjmować mieszkańców oraz prowadzić przesłuchania. Będzie to także miejsce, w którym sosnowieccy policjanci będą mogli ćwiczyć swoje umiejętności fizyczne. Budynek mieści także pomieszczenia strzelnicy, siłowni oraz sali ćwiczeń.