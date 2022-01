Nowa strategia walki z pandemią. Więcej łóżek covidowych i wzmocnienie opieki przedszpitalnej

Sytuacja epidemiczna znów się pogarsza. Ostatni raport wykazał 17 196 nowych zakażeń koronawirusem i 632 zgony spowodowane przez COViD-19. W szpitalach przebywa 19 264 pacjentów z COVID-19, w tym 1854 chorych podłączonych do respiratorów – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 30 959 łóżek i 2813 respiratorów.

Resort przekazał, że na kwarantannie przebywa 183 605 osób. Poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 3 675 359 zakażonych.

- To co istotne i jest największym wyzwaniem to lepsza weryfikacja tych obostrzeń, które obowiązują - mówił Piotr Müller, rzecznik rządu w dzisiejszym wywiadzie dla radiowej Jedynki.