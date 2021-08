Otwarcie dwóch wystaw w Fałatówce w Bystrej. Artystów można było spotkać na beskidzkich szlakach

- Do trzeciej edycji Międzynarodowego Pleneru Malarskiego im. Juliana Fałata zaprosiliśmy wspaniałych artystów Joannę Bożek, Floriana Kohuta, Kazimierza Kraczonia, Janusza Motylskiego, Miłosza Nosiadka, Stanisława Pokorskiego, Kazimierza Twardowskiego i Magdalenę Wysmyk. Od 24 lipca artyści rezydowali w Olszówce. Można ich było spotkać na beskidzkich szlakach, ale także w malowniczych zaułkach Bielska-Białej, Bystrej, Rudzicy i okolicznych miejscowościach - powiedziała Iwona Koźbiał-Grzegorzek, kurator obu wystaw.

Akwareliści oddają hołd akwareliście

Iwona Koźbiał-Grzegorzek dodała, że artyści uczestniczący w plenerze poprzez swoją twórczość starali się oddać hołd Julianowi Fałatowi, jednemu z najbardziej znanych akwarelistów żyjących na przełomie XIX i XX wieku, który w Bystrej miał swój dom, zwany obecnie Fałatówką, gdzie mieszkał i tworzył.

- Do udziału w plenerach staramy się zapraszać różnych artystów. Interesuje nas różnorodność w podejściu do techniki akwarelowej, podejściu do tematów. W tym zakresie współpracujemy ze Stowarzyszeniem Akwarelistów Polskich, które zrzesza bardzo dobrych akwarelistów z Polski i ze świata - dodała kurator wystawy.