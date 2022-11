"Persepolis" Marjane Satrapi w księgarniach. To jedna z najbardziej znanych i wielokrotnie nagradzanych powieści graficznych na świecie

„Persepolis” to donośny głos sprzeciwu wobec narzuconego siłą religijnego reżimu

„Persepolis” to autobiograficzna historia Marjane Satrapi, w której autorka opisuje swoje dzieciństwo i dojrzewanie w latach 1980-1994, na tle gwałtownych przemian i religijnej rewolucji w Iranie. Polityka miesza się tu z wielowiekową tradycją i przejmującą opowieścią o dojrzewaniu. Satrapi relacjonuje kolejne etapy przemian z perspektywy dziecka w dojmującej rzeczywistości kraju, w którym tortury, partyzantka i obecność radzieckich szpiegów stają się codziennością.

„Persepolis” to donośny głos sprzeciwu wobec narzuconego siłą religijnego reżimu. W komiksowej autobiografii Marjane Satrapi ukazuje początek rewolucji islamskiej w Iranie, swój kilkuletni pobyt w Wiedniu i powrót do kraju. „Persepolis” to dzieło uniwersalne, pełne niezwykle celnych obserwacji oraz obrazów, zabarwione zarówno humorem, jak i ironią czy nostalgią. Przed patosem chroni je jednak poczucie dystansu autorki, wspaniale współgrające z czarno-białymi, często symbolicznymi ilustracjami.

"Persepolis" to przejmująca opowieść o dojrzewaniu, wierze, różnicach pomiędzy Wschodem i Zachodem oraz próbach odnalezienia swojego miejsca w życiu. Niezwykle autentyczna, ale też pogodna i dowcipna. Marcin Kamiński, onet.pl