PKM Jaworzno kupi kolejne autobusy elektryczne. Spółka podpisała umowę na sześć elektryków OPRAC.: Kacper Jurkiewicz

PKM Jaworzno podpisało umowę na dostarczenie 6 nowych autobusów elektrycznych. Na ulice wyruszą w 2022 roku.

Mieszkańcy Jaworzna w 2022 roku będą jeździć już kolejnymi nowymi autobusami elektryczymi. To właśnie wtedy do ruchu włączone zostanie sześć nowych elektryków. Umowa na zakup pojazdów została podpisana w środę 28 lipca. Dzięki nowym autobusom tabor PKM Jaworzno będzie posiadało 50 autobusów elektrycznych, co stanowi już 70 procent całego taboru.