Podbeskidzie - GKS Tychy 1:0. ZDJĘCIA KIBICÓW. Górale wygrywają rzutem na taśmę

Warunki atmosferyczne, w jakich został rozegrany sobotni mecz, bardziej sprzyjałyby sportom zimowym. Przez dłuższy czas były też największą atrakcją zawodów - kibice prędzej mogli zmoknąć, niż zobaczyć celny strzał na bramkę. Drużyny Podbeskidzia i GKS-u wzajemnie się zneutralizowały, i gdyby nie doliczony czas gry, to nazajutrz o sobotnim spotkaniu nikt by już nie pamiętał. Wszystko, co najciekawsze, zdarzyło się w ostatnich minutach i już po końcowym gwizdku.

