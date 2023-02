Politechnika Śląska. Rusza nowy profil studiów MBA na gliwickiej uczelni - Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna OPRAC.: Paweł Kurczonek

Studia Master of Business Administration to program zaawansowanych kompetencji menedżerskich, który wykorzystuje najnowsze osiągnięcia wielu dyscyplin, między innymi ekonomii i finansów, zarządzania, a także psychologii i prawa. Politechnika Śląska uruchomiła nowy profil studiów MBA: Technologie Wodorowe i Transformacja Energetyczna. - To pierwsza tego typu specjalistyczna ścieżka dydaktyczna, która kształci kompetencje menadżerskie w zakresie optymalnego zarządzania produkcją, logistyką magazynowaniem energii pozyskiwanej z różnych źródeł, w tym z zastosowaniem technologii wodorowych – informuje gliwicka uczelnia.